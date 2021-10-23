В России новый максимум случаев COVID-19 и летальных исходов

Россия снова обновила максимумы по числу заболевших COVID-19 и летальных исходов, следует из данных местного оперативного штаба.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 37 678 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3250 (8,6 процента) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд зафиксировали накануне — 37 141 инфицированный.

Умерли за сутки 1075 человек (вчера было 1064). Показатель уже пятый день подряд превышает тысячу человек.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число зараженных приближается к 250 миллионам, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.