Украина просит США расширить программу обучения военных

Украина попросила США расширить программу обучения своих военных американскими инструкторами в регионах. Вашингтон допустил возможность увеличения численности воинского контингента на украинской территории.
Об этом заявил в ходе брифинга совместного брифинга с временно поверенным в делах США Кристиной Квин премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Относительно того, хотели бы мы расширения таких программ (по обучению украинских военных — ред.). Мы просим (США — ред.) и будем также прикладывать усилия для того, чтобы подобные миссии происходили не только на Яворивском полигоне (во Львовской области — ред.), а также и в других областях Украины, чтобы мы расширили эту программу», — сказал Шмыгаль, которого цитирует Интерфакс-Украина.
Премьер отметил, что 16 апреля состоялась восьмая ротация американских инструкторов, которые обучают украинских военных во Львовской области.
Напомним, что в ходе брифинга Квин заявила о готовности США увеличить количество своих военных на территории Украины.
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