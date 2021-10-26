Эрдоган передумал высылать послов после их нового заявления

Послы десяти стран в Турции сделали новое заявление и сообщили о своей приверженности статье Венской конвенции, которая обязывает их не вмешиваться во внутренние дела государства. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган счел, что дипломаты таким образом «сделали шаг назад» и впредь будут осторожнее в своих заявлениях. Ранее главы дипмиссий потребовали от турецких властей освободить содержащегося в тюрьме бизнесмена Османа Кавалу, считая, что его держат там по политическим мотивам. Это спровоцировало дипломатический скандал.

Новое заявление главы десяти дипмиссий в Турции разместили в Twitter. В нем они заявили, что действуют в соответствии со ст. 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях. В ней говорится, что дипломатические работники «обязаны уважать законы и постановления государства пребывания».

«Они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства», — говорится в конвенции.

В демарше участвовали десять посольств: США, Германии, Франции, Канады, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Новой Зеландии и Нидерландов.

В ответ на новое сообщение послов Эрдоган заявил, что они «выучили урок». «Мы полагаем, что эти послы, выполнившие свои обязательства по статье 41 Венской конвенции, теперь будут более осторожны в своих заявлениях», — сказал президент.

По его мнению, это показывает, что главы дипмиссий «сделали шаг назад от клеветы на нашу страну». Президент добавил, что любой, кто «не уважает независимость» Турции, не может оставаться в стране.

«Судебная система Турции не принимает ни от кого приказов. Моим долгом как главы государства было дать соответствующий ответ на это неуважение по отношению к нашим судьям», — продолжил Эрдоган.

Скандал разразился после того, как в понедельник, 18 октября, послы десяти стран опубликовали обращение к турецким властям. Они потребовали немедленно освободить бизнесмена и активиста Османа Кавалу, который с 2017 года находится в тюрьме. Ему предъявляли обвинения, связанные с протестами против реконструкции парка Гези в 2013 году и попыткой госпереворота в 2016 году. В ходе судебного процесса с Кавалы снимались одни обвинения, предъявлялись другие, но никакого решения по его делу суд так и не вынес.

«Продолжающиеся задержки в судебном процессе, в том числе путем объединения различных дел и создания новых после предыдущего оправдательного приговора, бросают тень на уважение к демократии, верховенству закона и прозрачности судебной системы Турции», — заявили послы.

После этого Эрдоган дал поручение МИДу объявить дипломатов персонами нон грата «как можно скорее». Президент заявил, что послы должны «либо понять Турцию, либо покинуть страну».