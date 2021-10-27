Шмыгаль озаботился ростом добычи угля

Правительство ожидает роста добычи угля и разберется с руководством шахт, которые не выполняют его поручение о направлении 80% средств от продажи угля на заработную плату, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Украина сегодня как никогда нуждается в угле. В связи с такой ценой газа, в связи с дефицитом угля мы, конечно же, прилагаем все усилия, чтобы украинские шахты как можно больше поднимали его на-гора. Любого. Он нам очень нужен. С благодарностью к шахтерам ожидаем увеличения добычи», — сказал Шмыгаль на брифинге в ходе рабочей поездки в Донецкую область в среду.
«Ожидаем, что будет расти добыча от 1,2 млн тонн и больше. Это очень важно. Это то, что обеспечит нам прохождение отопительного сезона. Пока мы очень уверенно смотрим, что мы его пройдем», — добавил премьер.
При этом он отметил, что в нынешнем отопительном сезоне ожидается постоянная работа 14 из 15 энергоблоков АЭС, тем не менее большая работа ведется в отношении обеспечения углем тепловой генерации, поскольку она выполняет основную роль маневренной.
По его словам, большое значение в этом плане наряду с ростом собственной добычи уделяется обеспечению импорта угля.
«Угольная генерация — это маневренная мощность. Без нее никуда не денешься. В этом плане мы много работаем с генкомпаниями, которые сегодня активно контрактуют и везут уголь — и по железной дороге, и по морю. Все контракты, где можно закупить уголь, осуществлены», — заверил премьер.
Отвечая на вопрос журналистов о перспективах погашения долгов перед работниками угледобывающих предприятий, Шмыгаль объяснил, что это вопрос к их руководству.
«Я дал поручение министру энергетики разобраться и предпринять кадровые меры к тем директорам, которые, во-первых, неэффективно используют деньги, а во-вторых, не выполняют решения правительства о направлении 80% от продажи угля на заработную плату. Есть несколько шахт, которые всего 10-30% направляют на оплату труда шахтерам», — отметил премьер.
При этом, по его словам, со стороны государства задержек с оплатами шахтам нет. «Государство выполняет свое обязательство относительно дотаций шахтерам в полном объеме», — подчеркнул глава правительства.
Отметим, что в сентябре 2021 г. добыча рядового угля в стране упала на 19,1% (на 502,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — до 2 млн 135,9 тыс. тонн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016