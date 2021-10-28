Украина в ноябре импортирует 562 тысяч тонн угля

Украина в ноябре планирует импортировать 562 тыс. тонн угля, из которых около 200 тыс. тонн будут поставлены в адрес ПАО «Центрэнерго», сообщило Министерство энергетики.
«Согласно информации, предоставленной компаниями тепловой генерации, в ноябре планируется импортировать 562 тыс. тонн угля, из которых около 200 тыс. тонн — компания «Центрэнерго», — говорится в сообщении Минэнерго на сайте в четверг.
По информации министерства, в октябре «Центрэнерго» импортировало 30,1 тыс. тонн угля.
Общий объем импорта на 28 октября составляет 216,5 тыс. тонн, отмечается в релизе.
Как сообщалось, по словам члена дирекции «Центрэнерго» Владимира Галущака, компания законтрактовала около 1,5 млн тонн импортного угля, из которых за период октябрь 2021-март 2022 года планирует получить 1-1,1 млн тонн.
В то же время он обратил внимание, что «Центрэнерго» аналогично с компанией ДТЭК сталкивается с проблемами закупки угля, учитывая его дефицит на мировых рынках.
Министр энергетики в начале этого месяца отмечал, что в октябре 2021 года — марте 2022-го ожидается расход угля энергетических марок на уровне 15,3 млн тонн, из которых украинская добыча составит около 9 млн тонн, а уже законтрактованные объемы импорта — около 4 млн тонн. Таким образом, Украина должна дополнительно законтрактовать еще около 2-2,5 млн тонн энергоугля.
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