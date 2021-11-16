Центрэнерго заключило контракты на весь объем угля, необходимый для прохождения зимы

Одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины — государственная ПАО «Центрэнерго» объявила о заключении контрактов с Польшей, США, Австралией и Казахстаном на поставку 1,5 млн тонн угля, что позволит без проблем пройти отопительный сезон. Об этом сообщает сайт компании.

«ПАО „Центрэнерго“ законтрактовало 1,5 млн тонн угля, что позволит ему зимой успешно выполнить функцию балансировки энергетической системы Украины в условиях пиковых нагрузок и не допустить так называемых „веерных“ отключений электроэнергии», — говорится в сообщении.

Импортные поставки проходят железнодорожными путями (направление — Казахстан и Польша), а также морскими (направление — США и Австралия).

Уже 19 ноября компания ожидает прибытия по морскому пути партии высококачественного угля из Соединенных Штатов Америки в объеме 60,5 тыс. тонн.

В целом, из Казахстана законтрактовано — 663 тыс. тонн, из Польши — 300 тыс. тонн, остальные объемы — из Соединенных Штатов Америки и Австралии.

При этом в компании исключают возможность форс-мажора из-за недобросовестности поставщиков.

Там отметили, что «Центрэнерго» по вопросам импорта работает с производителями угля или с мировыми трейдерами, имеющими долгосрочные контракты с производителями.