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Завтра на избирательных участках не будут проверять сертификаты о вакцинации

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Завтра на избирательных участках не будут проверять сертификаты о вакцинации

У граждан, желающих принять участие в голосовании 31 октября, на избирательных участках не будут проверять сертификаты о вакцинации от COVID-19 или результаты ПЦР-тестов, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины.

«Центральная избирательная комиссия отмечает, что никаким нормативно-правовым актом проверка указанных документов не предусмотрена», — указывается в сообщении.

В ЦИК напомнили, что согласно постановлению Кабинета министров Украины был утвержден Порядок воплощения противоэпидемических мероприятий при организации и проведении выборов. Избирателям рекомендуется обработать руки дезинфицирующим средством перед входом в помещение и после него, находиться в респираторе или маске, таким образом, чтобы она закрывала нос и рот, минимизировать время нахождения в помещении, воздержаться от пребывания в помещении для голосования с детьми и по возможности использовать личную ручку.

Избиратели, у которых будет обнаружена повышенная температура тела или симптомы респираторных заболеваний, смогут проголосовать в отдельно оборудованной кабинке для голосования.

Также 12 октября ЦИК приняла постановление «О мерах по созданию надлежащих условий для безопасной организации и проведения выборов 31 октября 2021 года в условиях распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». Указанное решение также не содержит требований относительно наличия COVID-сертификатов, ПЦР-тестов или тестов на антиген.

«Таким образом, чтобы проголосовать, у избирателя должен быть паспорт гражданина Украины», — заключили в ЦИК.

Вместе с тем ЦИК призывает всех субъектов избирательного процесса соблюдать противоэпидемические правила.

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Как сообщалось, в воскресенье, 31 октября, в двух мажоритарных избирательных округах (№ 184 в Херсонской области и № 197 в Черкасской области) пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду.

В них смогут принять участие более 290 тыс. избирателей. Голосование будет проходить на 188 избирательных участках в Херсонской области и на 141 избирательном участке в Черкасской области.

Кроме того, в Харькове пройдут внеочередные выборы городского головы, в которых примут участие 10 кандидатов.

ЦИК, Covid-сертификат
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