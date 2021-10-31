Явка на выборах в Харькове ниже, чем на прошлых

По состоянию на 12:00 воскресенья явка на внеочередных выборах городского головы Харькова составила 12,4%, сообщил координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Харьковской области Николай Зинченко
«По данным ОПОРЫ на 12 часов активность избирателей составила 12,4%, погрешность 0,6%. В 2015 году на очередных выборах явка на то же время была 17,7% », - сказал Зинченко.
Как сообщалось, 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.
На пост городского головы претендуют 10 кандидатов.
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