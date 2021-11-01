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Зеленский хочет, чтобы богатые страны помогли развивающимся в зеленой модернизации экономики

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Зеленский хочет, чтобы богатые страны помогли развивающимся в зеленой модернизации экономики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что помощь развивающимся странам в обеспечении зеленой модернизации экономики является «частью глобальной технологии спасения».

«Это не просто моральная обязанность богатых стран — помочь развивающимся странам в обеспечении зеленой модернизации экономик. Это часть глобальной технологии спасения. Мы способны остановить катастрофические климатические изменения, если все, от кого это зависит, будут добросовестными. Удержать глобальное потепление в пределах не выше, чем на полтора градуса Цельсия — вполне реально. Климатическая нейтральность — это тоже реально. Но только при условии, что государства мира будут идти к этому скоординированно и ответственно», — говорится в колонке, написанной президентом для проекта «Green Deal» агентства «Интерфакс-Украина» и опубликованной 1 ноября.

Президент назвал климатическую конференцию в Глазго, в которой он принимает участие, «одним из важнейших собраний в этом году». «Если не удастся снизить темп климатических изменений, то после 2030 года социальные и экономические потери будут настолько значительны, что мы это просто даже еще не представляем. Никто в мире не способен закрыться от этой угрозы у своих национальных границ. И никто не сможет обыграть климат за счет политиканства», — написал он.

По его словам, Украина приветствует Декларацию лидеров о пользовании лесами и землей, инициированную Великобританией. «Восстановление и защита лесов должны быть безусловным приоритетом. Украина уже начала эту работу, и за 10 лет площадь лесов в нашей стране вырастет на 10 миллионов гектаров», — говорится в тексте.

«Другой важный шаг, который можно согласовать сейчас в Глазго и который мы поддерживаем, — глобальная инициатива для уменьшения выбросов метана. Это один из самых опасных парниковых газов, и научных исследований в подтверждения этого достаточно. Да, надо учитывать реальные экономические обстоятельства каждой страны и искать такой путь для реализации общих целей, который будет восприниматься и поддерживаться обществами. Но климат не может просто подождать — нужны действия», — считает Зеленский.

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Президент отметил, что Украина готовится ежегодно ко все более разрушительным наводнениям, прорабатывает необходимые шаги для борьбы с опустыниванием. «Государство и бизнес тратят все больше ресурсов для адаптации к климатическим изменениям — прежде всего аграрного сектора, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашего общества», — написал он.

зеленая энергетика, Владимир Зеленский
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