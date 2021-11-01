В Украине сейчас за неделю вакцинируют больше людей, чем летом за месяц

За прошедшую неделю в Украине сделаны 1740231 прививок.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Фейсбуке.
«За прошедшую неделю сделаны 1740231 вакцинаций! Для сравнения это больше, чем за весь июнь!», — говорится в сообщении.
За сутки 31 октября в Украине 117818 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 89546 человек, полностью иммунизированы — 28272.
С начала вакцинальной кампании привиты 10245775 человек, из них получили одну дозу — 10245773 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7449818 (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общей сложности проведена 17695591 вакцинация.
94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированные.
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