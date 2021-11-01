Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и отношения Украины с ФРГ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил на состоявшейся в Глазго встречи с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель ситуацию на Донбассе и отношения между двумя странами. Об этом глава государства сообщил в понедельник в Twitter.
«Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью в Донбассе и ход переговоров для установления мира», — написал президент. По его словам, темой разговора был также «энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Германии и Украины».
Зеленский находится в Глазго, где принимает участие в 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
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