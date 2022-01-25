Минобороны готовит пакет законопроектов о неотложных нуждах армии

Министерство обороны Украины занимается подготовкой законопроектов, касающийся неотложных нужд Вооруженных сил Украины, в том числе возможного дополнительного финансирования армии, сообщил министр обороны Алексей Резников.

«Мы провели встречу по инициативе председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука с главами фракций и групп, где мы обсуждали как раз неотложные нужды, оперативные нужды, стратегические нужды Вооруженных сил, Министерства обороны... Мы сейчас готовим пакет возможных неотложных нужд, и будем обсуждать сначала с премьер-министром, министром финансов», — сказал Резников журналистам в кулуарах парламента.

Он предполагает, что эти законодательные инициативы, возможно, будут касаться дополнительного финансирования украинской армии.