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Bank of America прогнозирует подорожание нефти до 120 долларов за баррель

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Bank of America прогнозирует подорожание нефти до 120 долларов за баррель

Американский банковский гигант Bank of America Corp. (BofA) повысил прогноз цены нефти марки Brent до 120 долларов за баррель в середине 2022 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на BofA.

«Bank of America ожидает, что к концу июня 2022 года цена на нефть марки Brent вырастет до 120 долларов за баррель», — сообщает агентство.

Как отмечает банк, глобальный энергетический кризис привел к резкому росту цен на газ и уголь во всем мире, и это ускорило восстановление цен эталонных нефтяных фьючерсов, торгующихся на биржах в Лондоне и Нью-Йорке, до прежних высоких значений.

Кроме того, по данным Блумберга, BofA поясняет, что рост спроса на бензин наряду с дизельным и авиационным топливом в сочетании с ограничениями перерабатывающих мощностей может дополнительно ускорить рост нефтяных цен в 2022 году.

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Bank of America Corp., основанный в 1904 году, входит в так называемую «большую четверку» банков США вместе с основными конкурентами — Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.

нефть
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