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США могут отказаться от права нанесения первого ядерного удара

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США могут отказаться от права нанесения первого ядерного удара

Администрация США в ноябре проведет серию встреч в закрытом формате, чтобы определить, стоит ли менять действующую ядерную политику и переходить к принципу неприменения ядерного оружия первыми. Об этом со ссылкой на источники пишет The Washington Post.

Предстоящие консультации станут частью стратегии администрации Джо Байдена по выработке новой политики в отношении ядерного оружия. Один из основных вопросов — объявлять ли «единственной целью» ядерного арсенала США сдерживание или же Вашингтон должен иметь право на нанесение ядерного удара первым. Кроме того, консультации будут связаны с обзором программы модернизации ядерного арсенала, объявленного администрацией при Дональде Трампе — новая администрация оценит, насколько она необходима.

Издание отмечает, что в январе 2017 года, за несколько дней до ухода с поста вице-президента, Байден утверждал, что «трудно представить себе правдоподобный сценарий, при котором США было бы необходимо первыми применить ядерного оружия».

В «Обзоре ядерной политики» от Пентагона, выпущенном в феврале 2018 года, говорится, что США никогда не принимали принцип неприменения ядерного оружия первыми и с учетом современных угроз такая политика была бы неоправданна. «Политика США по-прежнему заключается в сохранении определенной двусмысленности относительно точных обстоятельств, которые могут привести к американскому ядерному ответу», — отмечается в документе.

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В конце октября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что страны — союзники США, в том числе Великобритания, Франция, Германия, Австралия и Япония, призывают президента Джо Байдена не менять действующую ядерную политику и не переходить к принципу неприменения ядерного оружия первыми. Это «может подорвать стратегию сдерживания, ориентированную на Россию и Китай», утверждали собеседники издания.

США, ядерное оружие
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