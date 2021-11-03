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За неделю число умерших из-за коронавируса в мире выросло на 8%

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За неделю число умерших из-за коронавируса в мире выросло на 8%

Более 3 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, свыше 50 тыс. умерли. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования увеличилось за семь дней на 3%, а летальных исходов — на 8%.

«За неделю с 25 по 31 октября число новых случаев заражения в мире несколько выросло (на 3%) по сравнению с предшествующей неделей. Всего зарегистрировано более 3 млн случаев», — говорится в эпидемическом бюллетене ВОЗ. Подчеркивается, что «число смертей выросло за неделю на 8%», превысив 50 тыс.

Почти 60% новых заразившихся приходится на Европу. За семь дней там зарегистрирован прирост заболеваемости на 6%, в странах Америки — на 3%, в Западно-Тихоокеанском регионе — на 2%. В то же время ее существенное снижение зарегистрировано в Восточном Средиземноморье (на 12%), Юго-Восточной Азии (на 9%) и Африке (на 9%). Наибольший рост смертности отмечен в Юго-Восточной Азии (на 50%). Число летальных исходов увеличилось по сравнению с предыдущими семью днями также в Европе (на 12%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 10%), тогда как в остальных регионах смертность снизилась.

Согласно приведенным в бюллетене данным, с 25 по 31 октября в мире выявлены 3 021 634 заразившихся и 50 477 случаев смерти. О самом большом числе случаев инфицирования за неделю сообщили США (528 455). Далее следуют Великобритания (285 028), Россия (272 147), Турция (182 027) и Украина (152 897).

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Продолжающий доминировать штамм «дельта» за последние 60 дней выявлен в 99,5% анализов, отмечает ВОЗ.

По данным ВОЗ на 2 ноября, в мире с начала пандемии были зарегистрированы 246 951 274 случая заражения коронавирусом и 5 004 855 случаев смерти. Число заразившихся увеличилось за сутки на 347 703, летальных исходов — на 5 981.

коронавирус
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