Кабмин дал госгарантию «Укрэнерго» на выпуск до 22,8 млрд грн еврооблигаций для расчета с «зелеными»

Кабинет министров предоставил НЭК «Укрэнерго» государственную гарантию на выпуск облигаций в объеме до 22,8 млрд грн для погашения долгов за произведенную из возобновляемых источников электроэнергии по «зеленому» тарифу.
«Согласиться с предложением Министерства энергетики относительно предоставления в 2021 году госгарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредиту, привлекаемому ЧАО «НЭК „Укрэнерго“ путем выпуска и размещения облигаций на международных фондовых рынках с целью поддержки его ликвидности и устойчивости работы», — указано в постановлении Кабмина № 1049 от 11 октября 2021 года, обнародованном на Урядовом портале во вторник.
Согласно постановлению, Минэнерго совместно с «Укрэнерго» и ГП «Гарантированный покупатель» должны обеспечить направление заимствованных средств на погашение задолженности, возникшей в соответствии с договорами купли-продажи электроэнергии по «зеленому» тарифу, заключенными между «ГарПоком» и ВИЭ-генерацией.
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