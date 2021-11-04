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Нынешняя судебная реформа – это демонтаж украинской независимости, – эксперт

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Нынешняя судебная реформа – это демонтаж украинской независимости, – эксперт

Старт работы Этического совета и новая судебная реформа в целом являются попыткой Запада уменьшить реальные полномочия президента и получить под свой контроль судебную систему страны.

Об этом заявил политолог, председатель правления Института украинской политики Константин Бондаренко.

«Повторяется история с НАБУ. При Порошенко попытались из-под президента забрать антикоррупционную составляющую, которая всегда модерировалась президентом, а теперь модерируется Западом. При Зеленском пытаются забрать судебную систему, которая тоже всегда была той системой, которая модерировалась президентом. Понятное дело, что сейчас возникнет вопрос — а зачем тогда Украине президент, зачем тогда Украине независимость? Фактически создание подобного рода судебной системы — это демонтаж украинской независимости», — отметил он.

По мнению политолога, другой цели у реформы нет. Доступ обычных украинцев к правосудию не улучшится, и судебная система не станет более независимой от влияния политиков.

«Будет создан некий внешний центр, который будет определять, кто будет судьей, а кто не будет. Судьи будут бояться только этого центра. И, соответственно, будут принимать решения в его интересах, но в той же системе традиций, в которой они принимали и ранее», — предрекает эксперт.

Бондаренко признает, что вмешательство иностранцев в работу судебной системы противоречит Конституции. Это в будущем может стать поводом для того, чтобы отменить всю нынешнюю судебную реформу.

«Но отменять нужно уже более половины принятых решений, которые принимали после 2014 года, поскольку они противоречат Конституции Украины в той или иной мере», — отмечает он.

В целом в том, что в последнее время происходит в стране, эксперт видит слабость государственной власти и ее тотальную зависимость от внешнего влияния.

«Президент Зеленский согласился на эту судебную реформу еще в феврале-марте 2019 года. Беспрекословное выполнение всех требований, которые диктуются Западом, было одним из условий поддержки Зеленского со стороны Запада и признание легитимности его победы на президентских выборах. Вспомните, чем занимался Зеленский в ходе президентской компании 2019 года — встречался з западными структурами, фондами, службами т.д., которые замаскированы под фонды. И ездил на смотрины. Больше ничего», — отметил он.

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Напомним, 14 июля украинский парламент одобрил закон, который наделяет международных экспертов ведущей ролью при формировании состава Высшего совета правосудия (ВСП). Закон предполагает создание Этического совета, который будет определять соответствие кандидата на должность члена ВСП. Закон содержит ключевую правку о том, что ни одно решение Этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали по меньшей мере два международных эксперта.

судебная реформа
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