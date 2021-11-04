Рада назначила Алексея Резникова министром обороны

Верховная Рада проголосовала за назначение Алексея Резникова министром обороны.

Голоса «за» дали 273 депутата.

Выступая перед депутатами, Алексей Резников заявил, что намерен провести аудит в военном ведомстве.

«Первым моим шагом будет полный аудит министерства, анализ внутренних процессов и документооборота. Украинская бумажная армия должна остаться в прошлом», — сказал он, выступая на пленарном заседании парламента в четверг.

Также Резников пообещал, что денежное обеспечение военнослужащих будет в числе его приоритетов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуру Резникова на пост министра обороны.

С 4 марта 2020 года Резников был вице-премьером – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, с 19 марта – членом СНБО.

1 ноября 2021 года Резников подал заявление об отставке с поста вице-премьера. Позже он заявил что, вероятно, не будет продолжать работу в ТКГ.