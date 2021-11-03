Зеленский подал в Раду представление о назначении министра обороны

В Верховную Раду поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Алексея Резникова министром обороны Украины.

«В Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины о назначении Резникова Алексея Министром обороны Украины», — написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм-канале.

Как сообщалось, в среду Верховная Рада поддержала отставку Алексея Резникова с должности вице-премьер-министр — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. За соответствующее решение проголосовали 329 народных депутатов.

Алексей Резников был назначен вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины 4 марта 2020 года.

1 ноября 2021 года глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что у министра обороны Андрея Тарана «есть жалобы на состояние здоровья», в связи с чем министерство может возглавить другой человек.

3 ноября Рада отправила Тарана в отставку с должности министра обороны Украины по его заявлению. За соответствующее решение проголосовал 341 народный депутат.