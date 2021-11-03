Зеленский подал в Раду представление о назначении министра обороны

В Верховную Раду поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Алексея Резникова министром обороны Украины.
«В Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины о назначении Резникова Алексея Министром обороны Украины», — написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм-канале.
Как сообщалось, в среду Верховная Рада поддержала отставку Алексея Резникова с должности вице-премьер-министр — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. За соответствующее решение проголосовали 329 народных депутатов.
Алексей Резников был назначен вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины 4 марта 2020 года.
1 ноября 2021 года глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что у министра обороны Андрея Тарана «есть жалобы на состояние здоровья», в связи с чем министерство может возглавить другой человек.
3 ноября Рада отправила Тарана в отставку с должности министра обороны Украины по его заявлению. За соответствующее решение проголосовал 341 народный депутат.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016