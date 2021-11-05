Зеленский подписал закон о деолигархизации

Президент Украины Владимир Зеленский неотложно подписал закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», сообщает пресс-служба главы государства.

Закон, получивший № 1780-ІХ направлен для официального опубликования.

Как отмечает пресс-служба, документ был разработан для выполнения ключевой задачи государственной политики, а именно: обеспечения реальной трансформации государства в интересах всего общества и реализации стратегического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Закон обеспечивает правовые рамки для отделения большого бизнеса от политической борьбы и для ограничения деструктивного влияния привилегированных интересов в экономической жизни Украины.

Документ устанавливает четкие критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями. Так, согласно закону олигархом будет считаться физическое лицо, которое одновременно соответствует трем из четырех признаков: участвует в политической жизни; оказывает значительное влияние на средства массовой информации; является конечным бенефициарным собственником предприятия, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Обязанность подачи декларации о контактах с олигархами или их представителями будет распространяться на всех должностных лиц, от решений которых зависит судьба общества или государственные решения.

В то же время, закон дает крупному бизнесу достаточно времени для адаптации и отказа от практик старой олигархической системы. После публикации документа начинается отсчет 6-месячного срока для полноценного введения его норм в действие.

«Большой бизнес есть в любом демократическом государстве. Но каким бы большим ни был бизнесмен, он должен работать по закону и наравне с другими экономическими субъектами. Если кто-то привык покупать политиков, чтобы они позволяли обойти закон, то придется прощаться с такой привычкой даже самым богатым», — подчеркнул президент.

Как отмечается в тексте закона, обнародованном на сайте парламента, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев со дня его вступления в силу.

При этом, закон теряет силу через 10 лет со дня его введения в действие.

Верховная Рада приняла за основу законопроект о деолигархизации на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.

23 сентября 2021 года парламент принял законопроект во втором чтении и в целом. Позже комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обратился к спикеру с просьбой поставить законопроект на переголосование в связи с возникшей юридической коллизией. Как объяснил глава фракции «Голос» Ярослав Железняк, народные депутаты учли одновременно три правки (396, 398, 406), которые противоречат одна другой.

Согласно 398-й поправке, решение о признании лица, имеющего значительный экономический или политический вес в общественной жизни, олигархом принимает глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после обращения комиссии по вопросам противодействия чрезмерному воздействию лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни.

В то же время в 406-й поправке решение о признании олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

Как следует из электронного протокола, поправки 396 и 398 не были отдельно вынесены на голосование за их поддержку.

Председательствующий тогда на пленарном заседании заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, ставя на голосование поправку 406, не назвал поправки 396 и 398 в числе автоматически отклоненных.

На заседании 3 ноября большинство народных депутатов поддержало устранение несогласованностей в ст.ст. 5, 7 и 9 закона. 5 ноября спикер подписал закон и направил президенту.