В Японии снежного краба продали на аукционе за $7 тысяч

Снежный краб был продан на рыбном аукционе в японской префектуре Фукуи за 800 тыс. иен (около $7 тыс.). Об этом в воскресенье сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что это стало рекордной ценой снежного краба на ежегодном аукционе в Фукуи — покупателем выступил владелец одного из местных ресторанов. Он выразил надежду, что столь ценное приобретение поможет привлечь посетителей на фоне стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Японии.
В Японии высоко ценятся некоторые виды морепродуктов, а также сорта фруктов и ягод, стоимость которых может превышать несколько тысяч, а то и десятков тысяч долларов. К примеру, в позапрошлом году пару дынь сорта «Юбари», отличающегося оранжевой мякотью и тонким ароматом, продали за рекордные $45 тыс.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016