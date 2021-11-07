В Японии снежного краба продали на аукционе за $7 тысяч

Снежный краб был продан на рыбном аукционе в японской префектуре Фукуи за 800 тыс. иен (около $7 тыс.). Об этом в воскресенье сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что это стало рекордной ценой снежного краба на ежегодном аукционе в Фукуи — покупателем выступил владелец одного из местных ресторанов. Он выразил надежду, что столь ценное приобретение поможет привлечь посетителей на фоне стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Японии.

В Японии высоко ценятся некоторые виды морепродуктов, а также сорта фруктов и ягод, стоимость которых может превышать несколько тысяч, а то и десятков тысяч долларов. К примеру, в позапрошлом году пару дынь сорта «Юбари», отличающегося оранжевой мякотью и тонким ароматом, продали за рекордные $45 тыс.