В Багдаде совершили покушение на премьера Ирака

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В Багдаде заминированный беспилотный летательный аппарат атаковал резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении иракских военных говорится, что целью нападения была резиденция аль-Казыми, которая находится в «зеленой зоне» иракской столицы, где расположены правительственные здания и иностранные посольства. Военные назвали атаку, которая завершилась взрывом, попыткой убийства премьера, однако его удалось вовремя эвакуировать.

Два правительственных чиновника сообщили агентству, что в результате взрыва резиденция главы правительства получила повреждения. По их словам, сам аль-Казыми находится в безопасности.

Источники в службах безопасности сообщили Reuters, что при атаке пострадали шесть сотрудников личной охраны премьер-министра. О серьезности полученных ими травм не сообщается.

Иностранные дипломаты рассказали агентству, что слышали взрывы и стрельбу в «зеленой зоне» Багдада.

Пока ни одна радикальная группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Несколько арабоязычных СМИ, в частности, телеканал Al Arabiya сообщали, что в результате атаки иракский премьер получил ранения и был госпитализирован. Однако сам аль-Казыми позднее написал в Twiter, что он не пострадал.

Как пишет Reuters, нападение на резиденцию премьера Ирака произошло на фоне столкновений между силами правопорядка и протестующими, недовольными результатами парламентских выборов (прошли 10 октября, Верховная избирательная комиссия пока не объявила окончательные итоги). Как сообщалось, в результате беспорядков, произошедших 5 ноября в районе «зеленой зоны» Багдада, пострадали более 120 человек. Демонстранты закидывали камнями полицию, та в свою очередь отвечала выстрелами в воздух.