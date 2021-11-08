Сегодня утром в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы курсируют с отклонением от графика.

Об этом сообщает Киевпастранс.

В частности, задерживается движение автобусов № 21,73,101,114 и троллейбусов № 29,30,31,47,50,50 к. по направлению Керченская площадь — проспект Шухевича — проспект Степана Бандеры из-за скопления автотранспорта.

На место вызвана полиция.

Кроме того, было введено оперативное положение № 4 (движение транспорта без соблюдения расписания).

Также стало известно о задержке движения троллейбусов № 25, 27, 29, 30, 31, 34 по проспекту С. Бандеры, 21 в направлении ст. «Зенит» по причине ДТП. На место вызвана полиция.

После чего, в 08:35 движение было восстановлено, однако курсирование осуществляется с отклонением от графика.