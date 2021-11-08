Сегодня утром в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы курсируют с отклонением от графика.
Об этом сообщает Киевпастранс.
В частности, задерживается движение автобусов № 21,73,101,114 и троллейбусов № 29,30,31,47,50,50 к. по направлению Керченская площадь — проспект Шухевича — проспект Степана Бандеры из-за скопления автотранспорта.
На место вызвана полиция.
Кроме того, было введено оперативное положение № 4 (движение транспорта без соблюдения расписания).
Также стало известно о задержке движения троллейбусов № 25, 27, 29, 30, 31, 34 по проспекту С. Бандеры, 21 в направлении ст. «Зенит» по причине ДТП. На место вызвана полиция.
После чего, в 08:35 движение было восстановлено, однако курсирование осуществляется с отклонением от графика.
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