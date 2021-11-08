В суд направили дело в отношении Тупицкого

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Александра Тупицкого, которого президент освободил от должности судьи Конституционного Суда, и главного бухгалтера КС по фактам несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы.
Об этом сообщает пресс-служба ОГП.
«Расследованием установлено, что бывший председатель суда по предварительному сговору с главным бухгалтером осуществили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов. В результате этого была искажена информация о действительном их подписчике, нарушен процесс обработки информации, а также установленный порядок ее маршрутизации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель КС передал главному бухгалтеру защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к нему. В декабре 2020 года, после отстранения его от должности председателя суда, он предоставил главному бухгалтеру незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него, в том числе для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе. Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания экс-главы за границей, указывают в прокуратуре.
По данным следствия, таким образом было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов по бюджетным обязательствам, по распределению показателей сводных смет, распределению открытых ассигнований и сметных назначений и т.д.
Напомним, президент Владимир Зеленский 29 декабря 2020 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС.
Тупицкий обжаловал в ВС указы о своем отстранении.
27 марта Президент отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.
Зеленский отметил, что указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина отменены по результатам аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО.
В июле Верховный Суд признал незаконным указ президента от 27 марта, которым он отменил указ своего предшественника Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного Суда.
Большая палата ВС 17 ноября рассмотрит апелляцию Офиса Президента на это решение.
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