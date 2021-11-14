Бывшая японская принцесса Мако покинула родину

Бывшая японская принцесса Мако, которая в октябре вышла замуж за обычного гражданина Японии, лишившись тем самым титула члена монаршей фамилии, и ее супруг Кэй Комуро в воскресенье отправились в США. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что самолет с бывшей принцессой и ее мужем на борту вылетел из токийского международного аэропорта Ханэда.
Молодожены планируют переехать в Нью-Йорк, где работает Комуро. Мако хочет найти там подходящую для себя вакансию. В качестве одного из наиболее предпочтительных мест для нее японские СМИ называли Американский музей естественной истории.
Свадьба принцессы первоначально намечалась на ноябрь 2018 года, однако была отложена. Реальной причиной отсрочки стали сообщения о финансовых спорах матери жениха с ее бывшим другом, требующим вернуть ему 4 млн иен (около $35 тыс.), которые были выделены в том числе на учебу Комуро. 13 ноября Комуро урегулировал этот спор, пообещав выплатить требуемую сумму.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016