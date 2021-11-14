Группа нелегальных мигрантов прорвалась на территорию Польши из Беларуси

Около 50 нелегалов штурмом прорвались на территорию Польши из Белоруссии, полицейские задержали 22 из них, сообщает полиция Подляского воеводства.
«Вчера в районе Стажин в Польшу силой ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, незаконно пересекших границу, участвовал 21 полицейский, а также военные и сотрудники Пограничной стражи. Полицейские задержали 22 гражданина Ирака», — говорится в сообщении.
Полицейские отмечают, что нелегалы часто бросают камни в силовиков. «В районе Колонии Клуковиче при попытке силового пересечения границы были атакованы полицейские. Брошенный камень попал в шлем сотрудника. Сила удара была настолько велика, что был поврежден шлем, защищающий голову полицейского», — говорится в сообщении.
Также полиция сообщает, что за минувшие сутки за помощь в нелегальном пересечении границы было задержано четыре человека — два гражданина Грузии, а также граждане Польши и Сирии, которые перевозили 13 нелегалов.
По данным Пограничной стражи в течении минувших суток зафиксировано 233 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы.
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