На саммите «Восточного партнерства» Украине снова не пообещают членства в ЕС

Европейский союз на ближайшем саммите «Восточного партнерства», который пройдет 15 декабря, подтвердит свою поддержку Грузии, Молдовы и Украине в их стремлении сблизиться с блоком, но не будет давать каких-либо обещаний касательно членства в ЕС. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на проект итогового заявления саммита.
«ЕС признает европейские стремления и европейский выбор заинтересованных партнеров», — приводит агентство выдержку из документа, отмечая, что конкретных гарантий присоединения этих партнеров не ожидается. Reuters напоминает, что подобные формулировки уже использовались в итоговом заявлении саммита «Восточного партнерства» в 2017 году.
Сообщается, что на саммите будет подчеркнута важность соглашений о свободной торговле Грузии, Молдовы и Украины с ЕС, которые призваны «обеспечить ускорение политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским союзом». В заявлении также будет затронуто улучшение отношений с Белоруссией в будущем, «как только появятся необходимые условия для мирного демократического перехода».
Украина, Грузия и Молдовы 17 мая в Киеве подписали меморандум о создании «Ассоциированного трио», чтобы выразить решимость и твердое желание стать членами ЕС. «Восточное партнерство» — совместная инициатива ЕС и шести партнеров: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ сотрудничества.
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