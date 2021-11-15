США обсуждают с ЕС новые санкции против РФ из-за Украины

Соединенные Штаты на прошлой неделе подняли в контактах с европейскими союзниками вопрос введения новых санкций против РФ в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

По его данным, администрация Байдена уже прорабатывает набор возможных ответных мер.

Агентство не уточняет, о каких именно мерах идет речь. По его информации, вопрос находится на ранних стадиях обсуждения в американской администрации, Вашингтон пока не представил детали европейским союзникам. При этом США рассчитывают, что даже демонстрация готовности обсуждать возможные меры со странами ЕС уже может оказаться достаточным подтверждением солидарности Запада, чтобы Россия воздержалась от каких-либо шагов в отношении Украины.

Отметим, что сегодня на пресс-конференции в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз с тревогой наблюдает за сообщениями о активности российских сил у границы с Украиной.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас тажке заявил, что Германия на всех уровнях дала понять России, что видит концентрацию ее войск на границе с Украиной.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «пустым и безосновательным» нагнетанием напряженности информацию в СМИ о планах РФ по вторжению на территорию Украины.