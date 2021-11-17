Швеция может направить в Украину своих военных инструкторов

Министр обороны Швеции Петер Гультквист поддержал предложение стран Балтии о проведении учебной миссии под руководством ЕС в Украине.

Как передает Укринформ, об этом он заявил в эфире Sveriges Radio.

«Сейчас все взгляды прикованы к Польше и к тому, что происходит на границе, а это может означать, что Украина будет в тени. Украина всегда актуальна, наша солидарность всегда должна быть очень четкой. Мы считаем очень важным отметить амбиции ЕС внести свой вклад в безопасность и суверенитет Украины», — заметил министр.

Гульквист отметил, что в этом контексте Швеция хочет выяснить, каким образом может внести свой вклад.

Это может означать, что шведские солдаты могут отправиться в Украину для обучения украинских войск на фоне наращивания российских войск на восточной границе Украины.

«Конечно, мы должны быть открыты для этого», — добавил он.

Напомним, предложение об учебной миссии поступило от стран Балтии после информации о концентрации российских войск на границе с Украиной.

Ранее британское издание Mirror написало, что подготовленная группа численностью до 600 британских военнослужащих готова к развертыванию в Украине из-за опасений, что Москва готовит военное вторжение. Подготовка началась после того, как британское Минобороны и разведка МИ-6 сообщили правительству об очевидной и реальной опасности для Украины и стран Запада.