Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах

Вечером в среду, 17 ноября, вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по ряду направлений Тавушской области на северо-востоке Армении, сообщила пресс-служба армянского Минобороны. К утру 18 ноября обстановка на границе стала относительно стабильной, добавили в ведомстве. Баку, со своей стороны, рассказал об обстрелах со стороны Еревана.

"Поздно вечером 17 ноября подразделения ВС Азербайджана открыли беспорядочный огонь по ряду направлений армяно-азербайджанской границы в Тавушской области. Ответными действиями огонь противника был подавлен",— сообщается на сайте Минобороны Армении.

"17 ноября с 17:54 до 22:52 (15.54-20.54 по Киеву) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении сел Чинарлы и Муганджиг Шемшеддинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селах Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Кеханаби и Эсрик Джирдахан Товузского района. Ответным огнем противник был подавлен",— сказано на сайте Минобороны Азербайджана.

Во вторник между Арменией и Азербайджаном вновь вспыхнули полномасштабные бои, напоминавшие события прошлого года,— с применением артиллерии и бронетехники. На этот раз эскалация произошла не в Карабахе, а в Сюникской области Армении, где страны разделяет спорная граница.