В Японии выделят почти $700 млрд на помощь экономике в период пандемии

Объем нового пакета мер по стимулированию экономики Японии, пострадавшей от влияния пандемии коронавируса, составит около 78,9 трлн иен ($691,5 млрд по текущему курсу). Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo.
Правительство страны выделит из бюджета 55,7 трлн иен ($488,2 млрд). Остальные средства в объеме около 23,2 трлн иен ($203,3 млрд) представляют собой частные инвестиции. Ожидается, что пакет мер будет утвержден 19 ноября. Его объем превысил ожидания экономистов почти в два раза.
За счет этих средств власти Японии намерены увеличить экономическую поддержку населения и бизнеса. В частности, семьям с детьми младше 18 лет будет выплачены пособия в размере 100 тыс. иен (около $880) на каждого ребенка. В прошлом году все жители Японии, включая постоянно проживающих иностранцев, получили единоразовую выплату в размере 100 тыс. иен в рамках поддержки населения на фоне пандемии.
Новые меры по стимулированию экономики являются частью предвыборных обещаний премьер-министра Фумио Кисиды, который занял свой пост в октябре.
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