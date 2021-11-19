Трамп собирается выпустить первую после ухода с поста книгу

Бывший президент США Дональд Трамп намерен выпустить первую после ухода с поста главы американской администрации книгу под названием Our Journey Together («Наше совместное путешествие»). В ней будут собраны более 300 официальных фотографий пресс-службы Белого дома, сообщает в пятницу портал Axios.
«Мой отец отобрал каждую фотографию для этой книги, написал все подписи, в том числе некоторые вручную», — рассказал порталу сын экс-президента США Дональд Трамп — младший. Сроки выхода издания в свет не называются.
В книге будут представлены фотографии Трампа с лидерами других государств, а также семейные кадры. Сообщается, что выпуском книги займется издательство Winning Team Publishing, совладельцем которого является Трамп — младший.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016