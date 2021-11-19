Резников в США просил увеличить военную помощь

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что во время визита в Вашингтон просил США увеличить поставки вооружений и оказать помощь в защите в воздухе и на море. Его заявления приводит агентство Bloomberg.

«Нам надо прикрыть наше небо и наше море, — сказал он, говоря об обсуждавшихся во время встреч с представителями Пентагона темах. — Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США будут стоять плечом к плечу с Украиной, что поддержка Украины в вопросах ее самозащиты и территориальной целостности остается непоколебимой».

Резников добавил, что во время встреч в Вашингтоне просил об увеличении США поставок вооружений.

Новый министр обороны прибыл в четверг в Вашингтон, ранее он встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.