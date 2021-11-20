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Данилов обсудил ситуацию вокруг украинских границ с министром обороны Канады

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Данилов обсудил ситуацию вокруг украинских границ с министром обороны Канады

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в ходе визита на Галифакский форум в Канаде обсудил ситуацию вокруг украинских границ с министром национальной обороны Анитой Ананд, сообщила пресс-служба СНБО.

Согласно пресс-релизу, в рамках работы Форума Данилов, заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец и заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко обсудили ситуацию с безопасностью вокруг украинских границ с министром национальной обороны Канады Анитой Ананд.

Отмечается, что секретарь СНБО Украины также примет участие в одной из сессий в рамках Форума, который продлится 19-21 ноября.

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Кроме того, в рамках рабочего визита Данилов также обменяется мнениями относительно ситуации в сфере безопасности в Украине и мире с руководителями органов безопасности стран-участниц форума.

Канада, Алексей Данилов
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