В Украине из-за непогоды обесточены 94 населенных пункта в 5 областях

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 94 населенных пункта в пяти областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 21 ноября в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 94 населенных пункта в 5 областях (Сумская — 30, Черниговская — 25, Киевская — 21, Житомирская — 15 и Донецкая — 3)",— сообщается на сайте ведомства утром в воскресенье.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.