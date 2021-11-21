В Украине из-за непогоды обесточены 94 населенных пункта в 5 областях

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 94 населенных пункта в пяти областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По состоянию на 7.00 21 ноября в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 94 населенных пункта в 5 областях (Сумская — 30, Черниговская — 25, Киевская — 21, Житомирская — 15 и Донецкая — 3)",— сообщается на сайте ведомства утром в воскресенье.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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