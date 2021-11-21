Байден собирается баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден и люди из его окружения в последнее время заверяют сторонников, что он будет баллотироваться на второй срок, сообщили источники The Washington Post. По информации газеты, в Демократической партии продолжаются разговоры о том, что Байден не пойдет на выборы из-за снижения рейтинга и из-за возраста — в 2024 году ему будет 81 год.

Как пишет WP, Байден заявлял о намерении участвовать в выборах на мероприятии по привлечению средств для Демократической партии. Бывший губернатор штата Пенсильвания Эд Ренделл, который был на мероприятии, сказал, что Джо Байден «твердо верит» в то, о чем заявлял. "Он не будет баллотироваться, если поймет, что не может выполнять работу физически и эмоционально",— добавил Ренделл.

Газета опросила 28 стратегов и официальных лиц Демократической партии и сделала вывод, что заверения президента убедили не всех. Некоторые считают, что независимо от настоящих планов Байдену выгодно говорить о планах по участию в выборах, чтобы не допустить снижения позиций. Также собеседники издания отмечают, что кампания 2024 года может стать более насыщенной по графику. В 2020 году мероприятия часто проходили в дистанционном формате. Вместе с тем WP отмечает, что если Байден пойдет на второй срок, официальные лица Демократической партии поддержат его. Ожидается, что президент официально объявит о решении после выборов в Конгресс в ноябре 2022 года.

По опросу Квиннипэкского университета, рейтинг Джо Байдена обновил исторический минимум — его деятельность одобряют 36% американцев. Не одобряют его работу 53% опрошенных.