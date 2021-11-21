Премьер Польши считает миграционный кризис крупнейшей попыткой дестабилизировать Европу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал кризис с мигрантами ближневосточных стран на границе с Беларусью крупнейшей попыткой дестабилизировать Европу за последние 30 лет.
«Лукашенко развязал гибридную войну против ЕС. Это крупнейшая попытка дестабилизировать Европу за последние 30 лет. Польша не поддастся шантажу и сделает все, чтобы защитить границы ЕС», — говорится в заявлении Моравецкого, размещенном в Твиттере канцелярии в воскресенье.
К записи прикреплено видеообращение премьера. В нем он призывает к солидарности в сложившейся ситуации с Польшей, Латвией и Литвой.
«Мы должны объединиться, чтобы защитить Европу», — добавил он.
В Евросоюзе обвиняют Беларусь в создании хаоса близ границ ЕС. Страны Балтии возлагают на Минск ответственность за организацию потоков мигрантов и называют ее гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016