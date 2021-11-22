В Украине за сутки выявили 326 умерших от коронавируса

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 7 464 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 10 540 человек, 326 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 21 ноября в Украине: зафиксировано 7 464 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 579, медработников — 74); 99 826 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 29 382 человека, полностью иммунизированы — 70 444 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 2 501 человек; летальных исходов — 326; поправилось — 10 540 человек», — говорится в сообщении.

Днем ранее, 21 ноября зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 20 ноября сообщалось о 18 250 новых случаях заболевания СOVID-19, 19 ноября выявили 20 050 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 340 407 человек; выздоровело — 2 773 490 человек; летальных исходов — 81 598.

С начала вакцинальной кампании привито 12 835 128 человек, из них получили одну дозу — 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 9 834 309 человек. В общей сложности проведено 22 669 435 прививок.