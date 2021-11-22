Особенности финансового перевода для компаний

У любой компании, которая занимается внешнеэкономической деятельностью, возникает поток финансовой документации. Для корректного взаимодействия с коллегами за рубежом нужен качественный перевод этих документов (profpereklad.ua/finansovyj-perevod/).

Чем отличается перевод финансовой документации

Корректный перевод финансово-экономических документов обязательно должен учитывать контекст. Информацию оригинала следует излагать на целевом языке с учетом не только лексических особенностей, но и соответствующих экономических реалий. При буквальном подходе можно потерять и смысл исходника, и партнера, если искаженный перевод приведет к недопониманию. Соответственно, к сферам компетенции переводчика финансовых документов относятся:

профессиональная терминология, включая неологизмы, которые появляются в связи с развитием сферы (финансовых рынков, маркетинга, IT); отличия в терминологических системах разных стран; экономико-политические отношения между странами (для более широкого понимания контекста); стиль изложения материала в разных типах финансово-экономической документации.

Кому может понадобиться финансовый перевод

В целом перевод данного типа может потребоваться компании любой отрасли, если она работает на международном уровне. Корректная адаптация финансовых (экономических) документов необходима, чтобы компания могла получить экономическую выгоду. К таким документам относятся:

отчеты компании для внутреннего и публичного использования;

бизнес-планы и прогнозы;

деловая переписка;

налоговые документы;

заключения аудиторских проверок;

таможенные декларации;

анализ ценных бумаг;

разнообразные публикации, в частности статьи, пресс-релизы и др.

Как обеспечить точный перевод финансовых документов

Можно выделить два основных подхода: выполнение всего объема финансовых переводов силами штатного сотрудника либо поиск подрядчика. Первый случай будет рентабельным, если перевод документации требуется постоянно. В таком случае переводчик разберется в тематике и терминологии в контексте именно вашей компании.

Если же перевод финансовых документов (экономический перевод документов) нужен периодически, более целесообразно обратиться в бюро переводов, где подберут надежных исполнителей соответствующей специализации.