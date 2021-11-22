Войти
Зеленский заявил о необходимости мощной армии
позиция
Зеленский заявил о необходимости мощной армии
Кабмин учтет пожелания, на что можно будет потратить «тысячу Зеленского»
официально
Кабмин учтет пожелания, на что можно будет потратить «тысячу Зеленского»

Читай
бесплатно!
Разделы

Пресс-релизы компаний

RSS

Особенности финансового перевода для компаний

247
Особенности финансового перевода для компаний

У любой компании, которая занимается внешнеэкономической деятельностью, возникает поток финансовой документации. Для корректного взаимодействия с коллегами за рубежом нужен качественный перевод этих документов (profpereklad.ua/finansovyj-perevod/).

Чем отличается перевод финансовой документации

Корректный перевод финансово-экономических документов обязательно должен учитывать контекст. Информацию оригинала следует излагать на целевом языке с учетом не только лексических особенностей, но и соответствующих экономических реалий. При буквальном подходе можно потерять и смысл исходника, и партнера, если искаженный перевод приведет к недопониманию. Соответственно, к сферам компетенции переводчика финансовых документов относятся:

  1. профессиональная терминология, включая неологизмы, которые появляются в связи с развитием сферы (финансовых рынков, маркетинга, IT);
  2. отличия в терминологических системах разных стран;
  3. экономико-политические отношения между странами (для более широкого понимания контекста);
  4. стиль изложения материала в разных типах финансово-экономической документации.

Кому может понадобиться финансовый перевод

В целом перевод данного типа может потребоваться компании любой отрасли, если она работает на международном уровне. Корректная адаптация финансовых (экономических) документов необходима, чтобы компания могла получить экономическую выгоду. К таким документам относятся:

  • отчеты компании для внутреннего и публичного использования;
  • бизнес-планы и прогнозы;
  • деловая переписка;
  • налоговые документы;
  • заключения аудиторских проверок;
  • таможенные декларации;
  • анализ ценных бумаг;
  • разнообразные публикации, в частности статьи, пресс-релизы и др.

Как обеспечить точный перевод финансовых документов

Можно выделить два основных подхода: выполнение всего объема финансовых переводов силами штатного сотрудника либо поиск подрядчика. Первый случай будет рентабельным, если перевод документации требуется постоянно. В таком случае переводчик разберется в тематике и терминологии в контексте именно вашей компании.

Если же перевод финансовых документов (экономический перевод документов) нужен периодически, более целесообразно обратиться в бюро переводов, где подберут надежных исполнителей соответствующей специализации.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 22 ноября 2021
Воскресенье, 21 ноября 2021
Суббота, 20 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016