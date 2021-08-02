Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по делу о расстрелах на Майдане

Печерский районный суд Киева дал разрешение на проведение заочного расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об убийствах протестующих на Майдане в 2014 году, сообщает Офис генпрокурора.

«Печерским районным судом Киева удовлетворено ходатайство следователя ГБР о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении митингующих в феврале 2014 года в центральной части Киева — на Майдане Независимости и прилегающих улицах», — указывается в сообщении.