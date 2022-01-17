Глава МИД ФРГ Бербок летит в Киев

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, перед визитами в Киев и Москву, подчеркнула готовность Запада к переговорам с Россией о разрядке напряженности в конфликте вокруг Украины. «Мы готовы к серьезному диалогу о двусторонних договоренностях и шагах, которые принесут больше безопасности всем в Европе, включая Россию», — заявила она перед отлетом в Киев в понедельник, 17 января, в Берлине.
В то же время Бербок подчеркнула, что Запад «не может и не будет идти на уступки по основополагающим принципам, например, территориальной целостности, свободе выбора союзов и блоков и отказу от насилия как инструмента политики». «Мы полны решимости реагировать в том случае, если Россия вместо этого изберет путь эскалации», — предупредила она.
По словам Бербок, «предпосылка дипломатии — понимать точку зрения другой стороны, даже если та придерживается абсолютно противоположного мнения». Министр сказала, что будет внимательно слушать своих собеседников в Киеве и Москве, но при этом «со всей ясностью» доводить до них позицию Запада. Глава МИД ФРГ выразила намерение прояснить готовность сторон к дипломатическому урегулированию конфликта и способствовать оживлению «нормандского формата», в рамках которого украинский кризис обсуждают Украина, Россия, ФРГ и Франция.
В столице Украины Киеве Бербок проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Она также встретится с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Вечером 17 сентября она вылетит из Киева в Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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