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Мининфраструктуры хочет сократить дивиденды для инфраструктурных компаний

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Мининфраструктуры хочет сократить дивиденды для инфраструктурных компаний

Министерство инфраструктуры Украины хочет сократить выплаты дивидендов для инфраструктурных компаний с целью обеспечения их дальнейшего развития.

«Мы сейчас находимся в дискуссии с Министерством финансов. Их позиция в этом вопросе неизменна — 80%. Мы пытаемся объяснить, что это все хорошо, но у госкомпаний тоже есть задачи по развитию, которые нужно решать, и без которых они очень быстро перестанут быть конкурентными на своих рынках. Поэтому, я думаю, что какой-то баланс мы найдем», — сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина» министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он подчеркнул, что, в частности, у государственных портовых компаний, аэропортов и «Укразлизныци» — очень много задач по развитию, на которые также нужны средства.

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«По основным компаниям мы видим определенный и достаточно существенный прирост выручки, особенно если сравнивать с прошлым годом. С учетом этого мы постараемся, чтобы у Минфина не провисли поступления от дивидендов, которые они ожидают в бюджете. Но при этом, чтобы у госкомпаний остались деньги на развитие. Я не готов точно утверждать по цифрам, но хотелось бы сократить выплаты дивидендов для инфраструктурных компаний хотя бы до 50%», — отметил Кубраков.

Мининфраструктуры, УЗ
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