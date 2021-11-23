В РФ заявили об отработке США сценария нанесения ядерного удара по России

Вблизи государственной границы России существенно возросла активность стратегической бомбардировочной авиации США, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ, передает «Интерфакс».

«За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам России, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года», — отметил он.

Шойгу подчеркнул, что в ноябре в рамках учений стратегических сил США Global Thunder десять американских стратегических бомбардировщиков якобы отрабатывали сценарий нанесения ядерных ударов по России одновременно с западного и восточного направлений.

Министр уточнил, что минимальное удаление от российской госграницы составило 20 км.