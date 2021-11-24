В Украину поступил транш от МВФ в размере $700 млн

Украина получила второй транш от Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by в размере SDR500 млн (специальные права заимствований, СПЗ) в эквиваленте $699 млн.
"24 ноября 2021 года Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере SDR500 (эквивалент $699 млн), — сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
Как сообщалось, МВФ завершил первый пересмотр программы stand by (SBA) для Украины и по его итогам решил выделить стране второй транш $699 млн, продлить действие программы до июня 2022 года. Такое решение совет директоров Фонда принял на заседании в Вашингтоне в ночь на вторник, говорится в сообщении на сайте.
Согласно ему, в рамках согласованных приоритетов политики украинские власти обязались вернуть налогово-бюджетную политику в режим, соответствующий среднесрочной устойчивости долга, защищая при этом социально уязвимые слои населения, укрепляя управление доходами и снижая фискальные риски от квазифискальных операций, в том числе в энергетике.
Среди других обязательств Украины — обеспечение независимости центрального банка и сосредоточение денежно-кредитной политики на возвращении инфляции к целевому уровню; обеспечение финансового здоровья банков, в том числе посредством надлежащего управления, с целью возобновления надежного банковского кредитования частному сектору, указывает МВФ.
Киев также пообещал борьбу с коррупцией и продвижение судебной реформы, снижение роли государства и корпоративных интересов в экономике с целью улучшения деловой среды, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики, добавил Фонд.
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