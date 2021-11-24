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В США вышла книга о Коломойском, его связях с Зеленским и схемах отмывания средств, – Гончаренко

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В США вышла книга о Коломойском, его связях с Зеленским и схемах отмывания средств, – Гончаренко

В США 23 ноября в продажу поступила книга журналиста Кейси Мичла (Casey Michel) «Американская клептократия» (American Kleptocracy) об олигархе Игоре Коломойском, его связях с президентом Владимиром Зеленским и схемах отмывания средств при покупке недвижимости в Америке.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.Нет.

«Читаю книгу американского расследователя Casey Michel. Украинцам есть кем гордиться. По подсчетам автора именно украинский олигарх и бизнес-партнер Зеленского стал крупнейшим аферистом по объему отмытых денег в Соединенных штатах. Даже такие медийные личности как сын нефтяного диктатора Экваториальной Гвинеи Теодорино Нгема Обианг не стояли рядом с нашим», — написал Гончаренко.

Книга American Kleptocracy доступна на сервисе Amazon. Предисловие к ней написал шведский экономист Андерс Ослунд.

Гончаренко опубликовал цитату из книги, в которой Игорь Коломойский называется «тенью Владимира Зеленского» и человеком, приведшим его к власти.

«Возможно, сейчас самое время для Коломойского капитализировать свои отношения с новым наивным президентом», — говорится в цитате из книги, которую привел Гончаренко.

По словам нардепа, из книги следует, что президент США хорошо проинформирован о способности Коломойского влиять на украинскую политику.

«Более того, об этом человеке, имеющем ключи от Банковой, лично проинформирован президент США. И хотя автор скептичен по поводу достаточности усилий американского правосудия в расследовании преступлений Коломойского, эта книга точно привлечет внимание к нашему общему герою», — отметил Гончаренко.

Игорь Коломойский, Владимир Зеленский
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