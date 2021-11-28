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Врач из ЮАР назвала главный признак заражения омикрон-штаммом COVID-19

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Врач из ЮАР назвала главный признак заражения омикрон-штаммом COVID-19

Первые и основные признаки заражения омикрон-штаммом коронавируса выражаются в сильной усталости человека и головных болях, при этом редко повышается температура или болит горло. Об этом заявила в воскресенье ТАСС председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, которая занимается врачебной практикой в пригороде столицы страны Претории.

«Около десяти дней назад ко мне стали приходить больные с жалобами на предельную усталость и угнетенность, а также на сильную головную боль, — отметила она. — Только у одного или двоих была несколько повышенная температура тела и болело горло. Люди приходили на 2 или 3 день плохого самочувствия. При этом никто из них даже не думал, что мог заразиться коронавирусом, так как обычных для COVID-19 симптомов не было. Однако проведенные тесты показали, что у них коронавирус, вызванный новым штаммом, который затем получил название „омикрон“. При этом оказалось, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови». Речь идет о нескольких десятках человек.

Кутзе отметила, что никто из тех ее пациентов, у кого был выявлен омикрон-штамм коронавируса, не был госпитализирован. «Инфицированным омикрон-штаммом не нужен больничный уход и кислород, — подчеркнула она. — Выздоровление у обратившихся ко мне за помощью наступало через 2 — 3 дня. Все это время они проводили дома».

Глава Медицинской ассоциации ЮАР отметила, что в основном омикрон-штаммом заражаются молодые люди, хотя был и ребенок в возрасте шести лет. «При этом больше половины из них не прошли курс вакцинации от COVID-19», — отметила Кутзе. Она подчеркнула, что вакцинация остается главным фактором противодействия коронавирусу в любой его форме.

«Пока исследования омикрон-штамма находятся на ранней стадии, как и сбор данных о заразившихся им, — указала Кутзе. — Я думаю, что недели через две мы будем знать больше о поведении нового вида коронавируса. Однако моя работа с инфицированными показывает, что не следует поддаваться панике и принимать излишние меры, которые не соответствуют существующей угрозе».

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По мнению специалистов, сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению. Случаи инфицирования были подтверждены в Израиле, Бельгии, Гонконге, Германии, Великобритании, Италии и Австралии.

Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено на текущий день в ЮАР, около 150 человек.

омикрон
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