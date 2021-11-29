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ВОЗ предупредила о глобальном риске от нового штамма омикрон

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ВОЗ предупредила о глобальном риске от нового штамма омикрон

Новый штамм коронавируса «омикрон» может оказать серьезное влияние на развитие пандемии, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно документу, «общий риск, связанный с новым вариантом коронавируса „омикрон“, оценивается как очень высокий».

Опасения связаны с тем, что у омикрон-штамма зафиксировано «беспрецедентное» количество мутаций в спайковом белке (из этого белка образуются шипы на поверхности коронавируса, с помощью которых он прикрепляется к рецепторам здоровых клеток) и некоторые из них «вызывают озабоченность из-за потенциального влияния на развитие пандемии». По предварительным данным, этот штамм может быть заразнее своих предшественников. Исследование «омикрона» продолжается: эксперты изучают, в какой степени он легче передается между людьми, может ли быть опасен для уже переболевших другими штаммами коронавируса. Кроме того, необходимо дополнительно изучить, будут ли существующие вакцины эффективны против нового штамма.

«В зависимости от этих характеристик, если произойдет еще один крупный всплеск COVID-19, вызванный штаммом „омикрон“, последствия могут быть тяжелыми. Увеличение числа больных независимо от того, усилится ли тяжесть заболевания, может привести к высокой нагрузке на системы здравоохранения и вызвать увеличение показателей заболеваемости и смертности», — говорится в докладе. Особо серьезную угрозу новый штамм представляет для граждан из групп риска (пожилых, больных хроническими заболеваниями), особенно в странах, где пока недостаточно высок уровень вакцинации населения.

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Поэтому эксперты ВОЗ рекомендуют обращать внимание на все признаки возможных вспышек омикрон-штамма — это резкие всплески заболеваемости, в том числе среди уже иммунизированных групп населения. О случаях выявления «омикрона» государства-члены должны информировать ВОЗ. Особое внимание при сборе данных о заболевших рекомендуется уделять тому, были ли они вакцинированы и болели ли COVID-19 раньше.

Омикрон впервые выявили в ЮАР и Ботсване, на прошлой неделе случаи заболевания, вызванные им, начали фиксировать и другие страны.

ВОЗ, омикрон
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