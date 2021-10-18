Решение суда о незаконности участия иностранцев в формировании органов власти в Украине выполнено не будет, - эксперт

На прошлой неделе Окружной административный суд Киева признал незаконным участие иностранцев в формировании органов власти в Украине. Данное решение полностью соответствует украинскому законодательству, однако имплементировать его будет крайне сложно из-за несамостоятельности украинской власти.
Об этом заявил, политолог, председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко.
«Данное решение суда абсолютно полностью соответствует закону. Все, что касается украинских вопросов, все, что касается украинской тематики, должно решаться именно в Украине, а не иностранцами, которые нам указывают, как жить», — подчеркнул эксперт.
В то же время он считает, что власть не только не будет его выполнять, но и попытается расправиться с судьями под давлением Запада.
«Я думаю, что это решение вызовет конфликт между Офисом президента и Административным судом. Тем более, что президент уже неоднократно грозился распустить определенных судьей... Будут пытаться пересмотреть это решение в порядке апелляции или еще как-то. Либо же просто волюнтаристским решением будет принято решение не принимать во внимание решение суда. Уже были такие прецеденты у Офиса президента, когда они говорили, что то или иное решение выполнять не будем. Пока Украина не обладает достаточной субъектностью, чтобы противостоять Западу», — заявил он.
Напомним, что ранее Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал незаконным участие иностранцев в формировании органов власти. Речь идет об участии международных экспертов в аттестации прокуроров.
Суд постановил, что ни профильный закон, ни другой акт не уполномочивает Офис генпрокурора вступать в «международные отношения» по вопросам аттестации прокуроров. Кроме того, по мнению суда, обращение в посольство США для привлечения специалистов к реорганизации украинской прокуратуры и их назначение в кадровую комиссию является противоправным. «Иностранные агенты» являются проводниками интересов иностранных государств и международных организаций, кадровая комиссия формировалась под влиянием иностранного государства, что ударило по суверенитету Украины, посчитал суд.
«Участие любых иностранных лиц или органов, организаций в формировании органов власти Украины, очевидно, противоречит Декларации о государственном суверенитете Украины и, соответственно, Конституции Украины», — уверены в суде.
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