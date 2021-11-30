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Зеленского в Раде ждет политический суицид, – Зубченко

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Зеленского в Раде ждет политический суицид, – Зубченко

На месте Владимира Зеленского было бы лучше отменить выступление в Верховной Раде, потому что велик риск, что это окажется таким же провалом как его знаменитая пресс-конференция в коворкинге. Об этом написал в Facebook политический обозреватель Александр Зубченко.

«Я бы на месте Зеленского отменил выступление в Раде, поскольку он рискует повторить ошеломительный „успех“ своей пресс-конференции в коворкинге. Как оказалось, он очень нервно, и, мягко говоря, неадекватно реагирует на неприятные вопросы, пытаясь „задавить харизмой“. А, как оказалось, никакой „харизмы“ нет. Растворилась без остатка», — сообщил публицист.

По мнению Зубченко, в Верховной Раде может повториться ситуация, когда президента будут оскорблять и задавать ему острые вопросы, как, например, сделал журналист Юрий Бутусов на пресс-конференции.

«То же самое может повториться в Раде. Уверен, что президент будет реагировать на крики из зала и с галерки. Зеленский попытается, как на своей знаменитой прессухе в коворкинге, „поломать ситуацию“. Мы все прекрасно видели, что из этого получилось. Ни одного позитивного отзыва на многочасовой „марафон“ главы государства в социальных сетях и в СМИ. Только проплаченные боты осторожно лайкают официальную страничку Зеленского, стесняясь оставить комментарии», — отметил публицист.

По словам Зубченко, «Акела промахнулся», потому что Зеленский продемонстрировал слабость и выглядел растерянным и перепуганным.

«Всем наглядно продемонстрировали, что „Акела промахнулся“ и любой „журналист“ с пониженной социальной ответственностью может словить нехилый хайп, откровенно унижая президента Зеленского в прямом эфире. При этом сам Зеленский выглядит растерянным, перепуганным и путающимся в „показаниях“. По итогам „пресс-конференции“ слабость Зеленского почувствовали все жители серпентария под куполом», — констатировал автор.

Поэтому, как спрогнозировал Зубченко, оппоненты «воспользуются случаем для того, чтобы публично „распять“ Зеленского».

«И они, вне всякого сомнения, воспользуются случаем для того, чтобы публично „распять“ Зеленского. Петр Алексеевич так долго ждал возможности взять реванш за „стадион“. Теперь он не упустит своего шанса. Да и не только „сывочолый гетьман“. Политика в стиле „война всех против всех“, которую последние месяцы проводил Офис президента, привела к оглушительной „перемоге“. Образовалась широкая коалиция, которая воюет с президентом. Начиная от экс-спикера Дмитрия Разумкова, сбитого с должности своими же однопартийцами, экс-главы МВД Арсена Авакова, который сегодня изображает из себя „гаранта смещения президента“, крупнейшего олигарха страны Рината Ахметова и заканчивая представителями „санкционного списка“, которых Зеленских, по его собственному признанию, за людей даже не считает», — подчеркнул публицист.

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«Пока что Офис президента демонстрирует явное желание обеспечить Зеленскому полноценный политический суицид в Раде. И в этом они явно преуспели. Запасаемся попкорном! Мы болеем за все команды! СДД», — заключил политический публицист Александр Зубченко.

Верховная Рада, Владимир Зеленский, Александр Зубченко
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