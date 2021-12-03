Ученые заявили об эффективности шести вакцин от COVID-19 в качестве бустерной дозы

Британские ученые изучили эффективность семи прививок от коронавируса в качестве бустерной дозы через 10-12 недель после иммунизации препаратами AstraZeneca или Pfizer/BioNTech, практически во всех комбинациях увеличился уровень антител, свидетельствует исследование, опубликованное в профильном журнале Lancet.

Всего ученые изучили семь препаратов: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Novavax, Johnson & Johnson, Moderna, Valneva и Curevac. В рамках исследования третью прививку получили 2878 человек старше 30 лет, до этого они прошли полную иммунизацию двумя прививками AstraZeneca или Pfizer/BioNTech. Участников разделили на три группы и вводили один из препаратов в различной дозировке.

«Все (бустерные) вакцины при исследовании привели к увеличению количества антител и нейтрализующей реакции после первичной иммунизации препаратом AstraZeneca, и все, за исключением одной, после (первичной) иммунизации Pfizer/BioNTech», — говорится в исследовании.

Отмечается, что безопасны все семь вакцин в качестве бустера.

Среди основных побочных эффектов ученые назвали головную боль, а также боль в месте укола, сообщается о 24 случаях «серьезных побочных эффектов».